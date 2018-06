Como escrever sobre EUA diante da vergonha em Brasília?

Eu iria escrever sobre as eleições americanas. Mas, diante dos acontecimentos no Brasil, acho que hoje é dia de os meus leitores e amigos brasileiros se focarem na patética política brasileira. Não há condições de debatermos Estados Unidos. Teremos muito tempo para falar sobre Hillary Clinton, Donald Trump, John Kasich, Ted Cruz, Bernie Sanders e mesmo Marco Rubio.

Embora eu não escreva sobre política brasileira, hoje abrirei uma exceção – não acho correta, para usar uma palavra educada, a nomeação de Lula, investigado pela Justiça, para ministro-chefe da Casa Civil. Na verdade, acho uma vergonha.

Sempre tive orgulho de ser brasileiro. Moro há mais de uma década nos EUA, com uma passagem pelo Oriente Médio. E adorava dizer “I am from Brazil” e ver o sorriso estampado no rosto dos estrangeiros. Agora, estou envergonhado do meu país.