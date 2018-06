Em 2009, escrevi que Erdogan é o Lula da Turquia. Concordam?

No início de 2009, quando passei um mês em Istambul, escrevi um texto comparando Erdogan, premiê turco, a Lula, então presidente do Brasil, e seus dois partidos – AKP e PT. No ano seguinte, os dois países se uniriam ao negociar um acordo com o Irã envolvendo seu programa nuclear.

Na época, em março de 2009, escrevi

O premiê turco, Racep Tayyip Erdogan, é uma espécie de Lula da Turquia. Seu partido, o AKP, seria o PT. Os dois líderes superaram obstáculos para chegar ao poder, enfrentaram preconceito das elites e surpreenderam na administração da economia, recebendo elogios internacionais. Ao mesmo tempo, tanto o PT quanto o AKP são acusados de, uma vez no comando, terem se envolvido em corrupção e buscado perpetuação no governo.

O AKP é um partido de origem religiosa. Isso é um choque para a ocidentalizada elite turca. Seus líderes seguem o islã à risca e as suas mulheres cobrem a cabeça. Algo que seria inaceitável nos tempos de Mustapha Kemal Ataturk, que secularizou o país. Depois de décadas mirando a Europa, Erdogan voltou a olhar para os vizinhos do Oriente Médio. O premiê adotou um discurso pró-Palestino, reconhece o Hamas e o Hezbollah, mantém boas relações com o Irã e negociava a paz entre a Síria e Israel. De certa forma, até dezembro, não tinha inimizade com ninguém na região. Mesmo os curdos do Iraque, aos poucos, dialogavam com o seu governo.

Faz quase cinco anos. No Brasil, os responsáveis pelo Mensalão ainda demorariam mais quatro para serem presos. Na Turquia, o processo é mais rápido. Em uma semana, já há detidos. E o premiê Erdogan corre o risco de precisar deixar o cargo e luta para sobreviver. A pressão é enorme e três ministros já renunciaram. Mas ainda é cedo para saber.Seu destino terá enorme repercussão no futuro do Oriente Médio.

Obs. A política externa de Erdogan deu uma guinada desde 2009,em parte devido à Primavera Árabe. Assad e Hezbollah viraram inimigos na Guerra Civil da Síria, onde Erdogan abriu as suas fronteiras para jihadistas, muitas vezes ligados à Al Qaeda, entrassem no território sírio para combater o regime de Bashar al Assad, de viés laico. As relações com Israel continuam estremecidas, No Egito, viu a Irmandade, sua aliada, chegar ao poder democraticamente, ser deposta pelos militares e hoje ser classificada como terrorista.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios