Como Obama vê a Guerra da Síria

Os Estados Unidos, pela primeira vez, concederão ajuda militar para facções da oposição na Síria. O apoio será não-letal, mas certamente ajudará a fortalecer os rebeldes. Alguns dizem que este suporte veio tarde, enquanto outros são mais céticos sobre este envolvimentos dos americanos em uma guerra que já deixou 70 mil mortos em dois anos.

Para entender o que levou Barack Obama justamente neste momento a decidir auxiliar diretamente a oposição, é preciso observar as diferentes fases dos levantes na Síria na avaliação do governo americano.

No início, os EUA defendiam que o próprio Bashar al Assad levasse adiante reformas, sem necessariamente deixar o poder. O líder sírio era visto como modernizante e capaz de deixar o país estável. Os americanos, nos anos anteriores, tinham, inclusive, tentado se aproximar dele, voltando a enviar um embaixador para Damasco.

Em um segundo momento, com início da violenta repressão aos opositores até então pacíficos, a Casa Branca passou a pedir a saída do líder sírio, seguindo o exemplo dos ex-ditadores do Egito, Hosni Mubarak, e da Tunísia, Ben Ali. Ao mesmo tempo, a Casa Branca sabia que Assad controlava absolutamente todo o território sírio e desfrutava, por incrível que pareça, de relevante popularidade, além de forte apoio externo da Rússia, do Irã e do Iraque. A saída, ineficaz devido a vetos de Moscou e Pequim, foi isolá-lo internacionalmente por meio de resoluções não aprovadas no Conselho de Segurança.

A terceira etapa, com o cenário se deteriorando na Síria, foi a de tentar convencer Assad a aceitar uma transição similar à ocorrida no Yemen, onde o ex-ditador Abdullah Saleh permaneceu no país, mas concordou em abandonar o poder. Não funcionou porque o líder sírio ainda sentia que poderia vencer.

Neste período, a oposição síria se radicalizou e começou a quarta fase do envolvimento americano, com a Casa Branca se distanciando da oposição, embora mantivesse pregando a queda do regime. Para o presidente Barack Obama, por mais que Assad estivesse levando adiante atrocidades, a oposição também não era confiável. Alguns grupos rebeldes, como a Frente Nusra, passaram a cometer atentados terroristas e mantêm alianças com a Al Qaeda. Na avaliação do líder americano, nenhuma opção era positiva na Síria.

Caso fosse um país sem importância geopolítica como o Congo, a tendência era de Obama manter esta distância, como manteve também em Darfur, no Sudão. Mas a pressão internacional e mesmo doméstica sobre ele não parou de aumentar para que os EUA tomassem uma atitude. No ano passado, o presidente conseguiu evitar que o plano de Hillary Clinton para armar a oposição fosse implementado.

Agora, esta quarta fase chegou ao fim. A Casa Branca anunciou que ajudará os opositores. Isso não significa uma intervenção. Apenas implicará no suporte militar não letal aos rebeldes. Futuramente, pode ser que armamentos mais pesados sejam utilizados. Grupos não radicais e pró-democracia, segundo os americanos, receberão a ajuda.

Desta forma, Obama consegue manter tropas americanas distantes de uma ação direta na Síria, mas busca uma ponte com os opositores. A avaliação é de que a guerra civil prosseguirá independentemente do envolvimento ou não dos americanos. Caso Assad seja deposto, os EUA teriam condições de tentar ajudar grupos mais próximos a chegar ao poder.

Conforme vem dizendo John Kerry, secretário de Estado dos EUA, é preciso tentar alterar o cálculo na cabeça de Assad e também de seus aliados em Teerã, Bagdá e Moscou. É uma estratégia que, se não funcionar, terá um custo político pequeno para Obama. Vale arriscar, avalia o presidente.

Apesar disso, que fique claro, a Síria não deve sair desta guerra civil e está a anos de distância de se transformar em uma nação estável independentemente da queda ou não de Assad ou da intervenção ou não de forças dos EUA e de qualquer outto país. Não há solução clara para a guerra e dezenas de milhares de pessoas ainda morrerão. O pior do conflito ainda não chegou.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009 e comentarista do programa Globo News Em Pauta, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti, Furacão Sandy, Eleições Americanas e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios