Como Saddam, Taleban e Kadafi explicam os desafios na Síria e no Iraque

Os EUA costumam ir muito bem em intervenções aéreas, mas são péssimos para arrumar os alvos depois destas ações militares. A avaliação é de Fareed Zakaria, comentarista da CNN. Eu concordo. E este tende a ser o maior problema na Síria e no Iraque.

Derrubar Saddam Hussein, Muamar Kadafi e o Taleban foi a parte mais simples. Mas veja o resultado

. O Iraque, obviamente, está dividido entre o ISIS e um governo em Bagdá aliado do Irã (tem o Curdistão também)

. A Líbia possui dois governos paralelos. O de Trípoli é ligado ao braço da Al Qaeda no país, responsável pelo atentado que matou o embaixador americano. No interior, o Parlamento “oficial” é uma salada de corruptos e líderes milicianos seculares

. O Afeganistão continua caótico, com eleições fraudadas, economia em pedaços, fortalecimento do Taleban e um ex-presidente que deixou o poder hoje depois de agradecer 80 países. Curiosamente, não inclui os EUA, que foram duramente criticados por ele, apesar de os americanos terem gasto centenas de bilhões em 13 anos de ocupação do país

Isso porque não vou citar o Yemen, país bombardeado continuamente pelos Drones dos EUA, com a minoria Houthi, aliada do Irã, tomando conta da capital Sanaã, e o sul dividido entre a Al Qaeda na Península Arábica, que ainda é a maior ameaça de terrorismo aos EUA, e separatistas.

Como será na Síria e no Iraque do novo?

