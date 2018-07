Como seria viver ao lado de um Irã nuclear? Pergunte aos japoneses e sul-coreanos

Comentários agora são via Facebook e outros servidores (isto é, não precisa ter perfil no site de relacionamentos).



Não deve ser fácil viver em um país vizinho de uma nação regida por um regime radical, com armas atômicas e que faz constantes ameaças militares. Afinal, um dia ou outros eles podem decidir nos atacar. Este é o cenário em que vive a Coréia do Sul e o Japão.

Claro, não vamos levar em conta o Paquistão e a Índia, afinal ali existe uma balança de poder e, supostamente, são duas democracias. Porém há radicalismos nos dois lados e, especialmente em Islamabad, sabemos que um dia talvez tenhamos um regime bem menos simpático no poder.

Ao mesmo tempo, outros países afirmam ser impossível viver ao lado de um Irã com armas nucleares. Concordo, é pior do que ser vizinho da Costa Rica, onde as Forças Armadas foram abolidas décadas atrás. Mas, convenhamos, os iranianos estão cercados por outros países nucleares nas suas redondezas – Rússia, Israel, Paquistão e Índia. Certamente, a teoria da Mutua Destruição Assegurada seria aplicada.

Conforme afirma o libertário Ron Paul, os EUA sobreviveram quatro décadas com a União Soviética possuindo a capacidade de destruir o mundo. E nada aconteceu. Ronald Reagan e George Bush (o pai) souberam vencer a Guerra Fria sem precisar bombardear ninguém. O Irã, no caso, é infinitamente menos poderoso do que os soviéticos.

