Como torcidas organizadas explicam grupos terroristas?

Vou tentar usar um exemplo didático para explicar o radicalismo islâmico e o terrorismo. Pense no Palmeiras, meu time. E pense no Islã, a religião (não sou religioso, mas possuo origem cristã ortodoxa e cristã melquita do Líbano no lado paterno e católica romana no materno).

O Palmeiras tem talvez 10 milhões de torcedores. Há 1,5 bilhão de muçulmanos.

Dos 10 milhões de palmeirenses, cerca de 5 milhões não seguem o time. Se perguntados para quem torcem, respondem “Palmeiras”. Não sabem o nome de nenhum jogador da atualidade. Entre os muçulmanos, uma boa parte tampouco sabe algo sobre a religião ou leu o Alcorão.

Dos outro 5 milhões de palmeirenses, uns 4,5 milhões veem os gols, sabem um pouco do time, já foram ao estádio ou tem uma camisa no armário. Muitos muçulmanos também já leram um pouco do Alcorão, talvez tenham ido a Mecca e ocasionalmente vão à mesquita, além de jejuar no Ramadã.

Há cerca de 400 mil palmeirenses que não perdem um jogo na TV e, quando dá, até vão ao estádio. No trabalho, discutem futebol e sabem a escalação do time. No islamismo, seriam os muçulmanos religiosos que, pelo trabalho ou pela família, não podem se dedicar ainda mais à religião. Mas são realmente religiosos.

Há cerca de 100 mil palmeirenses que a cada dois ou três jogos estão no estádio. Alguns vão a todos. O tempo inteiro falam do Palmeiras e costumam usar a camisa sempre que possível. No islamismo, são aqueles religiosos que vão sempre às mesquitas, não apenas às sextas (dia sagrado do Islã). Fazem todas as orações do dia e até chegam a pregar o islamismo para membros de outras religiões.

Cerca de 10 mil palmeirenses, integram torcidas organizadas. São extremistas. Gritam no estádio que “corintiano vai morrer” e ofendem as mães dos São Paulinos. São como os extremistas islâmicos, que adotam discursos radicais e são intolerantes com as outras religiões. Fazem questão de fazer discursos inflamados e ameaças.

Destes palmeirenses, cerca de 50 são envolvidos com violência e chegam a planejar atos criminosos. São como os grupos terroristas em nome do islamismo.

E, para finalizar, cinco, na saída de um jogo, veem um santista sozinho em um ponto de ônibus e o lincham até a morte porque estava com a camisa do Neymar. Estes são o equivalente dos terroristas que realizam um atentado como o da Charlie Hebdo.

Nas torcidas, sabemos que não podemos generalizar os palmeirenses. Eu amo o Palmeiras tanto quanto alguns criminosos de torcidas organizadas que matam torcedores adversários (como mostrei, apenas alguns matariam). Mas a única coisa em comum que temos é o Palmeiras, embora nós tenhamos visões completamente distintas. Se o Palmeiras cai para a Segunda Divisão, aguento as gozações e torço para que a administração melhore e o time consiga se reerguer. O torcedor violento irá quebrar lojas e agredirá o são-paulino gozador.

Aplique o mesmo sistema ao islamismo. O discurso raivoso se encaixa na liberdade de expressão nos EUA (não na França). Mas devemos monitorar para ver quem incita o ódio. E os terroristas devem ser combatidos assim como os criminosos. A Inglaterra superou o holligans desta forma.

Há muitos muçulmanos religiosos? Sim. Mas isso não significa que sejam terroristas. Há muitos muçulmanos com discursos extremistas pregando a morte? Sim, mas torcidas de futebol também pregam mortes nos estádios. Há muitos muçulmanos que matam em nome da religião? Se levarmos em conta o tamanho da população, há poucos. Se levarmos em conta os que matam no Ocidente, há poucos. Mas, se levarmos em conta a Síria, Iraque, Yemen e Nigéria, o número não é pequeno. Mas é irrelavante em outros países muçulmanos, como o Azerbaijão, Bósnia e o maior de todos, Indonésia.

Obs. Escrevi texto similar no passado

