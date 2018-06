Como um leigo como eu deve se posicionar sobre a questão das mudanças climáticas

Há 3 vias de pensamento sobre o clima neste momento em que vemos uma gigantesca marcha de centenas de milhares de pessoas em Nova York e um encontro de Chefes de Estado na ONU amanhã

1) A maioria dos cientistas afirma que ocorrem mudanças climáticas no planeta Terra e estas são provocados por ação humana. Se nada for feito com urgência, o cenário será caótico em algumas décadas. Alguns efeitos já estariam ocorrendo

2) Uma segunda via, defendida por uma minoria dos cientistas concorda que ocorrem mudanças climáticas, mas estas não seriam causadas por ação humana

3) Uma terceira via, defendida também por uma minoria, afirma que não há mudança climática e, obviamente, a ação do homem não afetaria o clima

Você pode concordar com qualquer uma das posições acima e a humanidade pode agir em acordo com qualquer uma das 3 possibilidades 1) Mudanças climáticas causadas pelo homem; 2) Mudanças climáticas não causadas pelo homem e 3) Não há mudanças climáticas

a) Se agirmos de acordo com 1 (mudanças climáticas causadas pelo homem) e ocorrer o 2 (mudanças climáticas não causadas pelo homem) ou 3 (não há mudanças climáticas), não perderemos nada com a nossa ação na tentativa de prevenir. Alguns dirão que economicamente. Esta é uma outra discussão, mas dificilmente as perdas são maiores do que os trilhões gastos na fracassada Guerra do Iraque

b) Se agirmos de acordo com 2 ou 3 (mudanças climáticas não causadas pelo homem) e não fizermos nada, e na verdade o resultado em décadas for 1 (mudança climática causada pelo homem), não teremos como voltar atrás e as gerações futuras pagarão por um erro da nossa geração

Portanto, sem ser cientista, eu acho que devemos agir como se fosse 1 (mudanças climáticas causadas pelo homem) pois é o cenário onde teríamos menos a perder. É a lógica que aplico para esta questão, sem ser um especialista no tema

Para completar, a questão das mudanças climáticas não tem a ver com Dilma, Aécio e Marina. Não tem a ver com direita e esquerda. É um debate científico. Assim como uma medicação para o câncer, por exemplo

Obs. Sim, eu acredito que as mudanças climáticas são causadas pelo homem, mas esta é a posição de um leigo, com base no que leio e nos fatos apresentados para mim

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

