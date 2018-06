Como um maluco conseguiu burlar o serviço secreto e entrar na Casa Branca?

Sempre que viajo de avião aqui nos EUA, não posso levar a pasta de dentes, a não ser que seja minúscula, preciso tirar o sapato e ainda passar por detectores de metal. Os demais passageiros passam pelo mesmo processo. Tudo para evitar um atentado terrorista.

Além disso, os EUA gastam bilhões para bombardear supostos alvos da Al Qaeda no Yemen e no Paquistão. Também para evitar um atentado terrorista.

Mas, apesar de tudo isso, o serviço secreto dos EUA não conseguiu impedir que um cidadão armado com uma faca pulasse a cerca, invadisse a Casa Branca pela porta de frente e chegasse ao East Room, tendo potencial para matar o presidente Barack Obama ou algum de seus familiares.

Sem falar na questão do trem. Apesar de toda a segurança no avião, você pode viajar de trem de Nova York para Washington sem a necessidade de passar por detectores de metal, inspeção da bagagem ou sequer mostrar documentos. Embora um avião seja um alvo mais provável, tivemos atentados contra trens em Madri. A Penn Station, de Nova York, é o lugar mais movimentado da cidade. E, no mesmo lugar, fica o Madison Square Garden.

Não entendo nada. De verdade. Por que a segurança no avião é tão rigorosa e no trem não (já escrevi sobre o tema outras duas vezes no blog)? E por que é necessário bombardear o Yemen para garantir a segurança dos EUA, se nem sequer a Casa Branca está segura?

