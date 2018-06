Convite para minhas palestras no Clube Sírio e no Centro de Cultura Judaica de SP

Viajo de Nova York a São Paulo hoje para dar duas palestras. A primeira, sobre a Guerra da Síria, será neste sábado, 19 de outubro, às 16h, no Esporte Clube Sírio, a convite da comunidade sírio-libanesa. Será aberta ao público e gratuita. Não há necessidade de inscrição e, insisto, não preciso ser sócio para comparecer.

A segunda, sobre as relações do mundo árabe com Israel, organizada pela Confederação Israelita do Brasil, está marcada para a segunda-feira, dia 21 de outubro, às 20h, no Centro de Cultura Judaica. As inscrições custam R$ 65 e podem ser feitas pelo telefone 30654349 ou no email secretaria1@culturajudaica.org.br.

O teor, portanto, será diferente. Na primeira, falarei muito de Síria e, em menor escala, de Líbano. Na segunda, terá mais Israel e outros países árabes, como o Egito.

Também vou tentar organizar um encontro do blog, mas não sei se será possível porque irei ao Rio, a trabalho, na terça, fico o restante da semana, antes de voltar a NY.

Todos estão convidados. Há duas semanas, junto com meu amigo Caio Blinder, o Diogo Mainardi e o Rodrigo Constantino, participei de um ótimo debate no Rio de Janeiro organizado pela Comunidade Hillel e a Rua Judaica.

Fico muito feliz de ter recebido os convites das comunidades (judaica e sírio-libanesa), tão importantes para a história de São Paulo e do Brasil.

E, para completar, quem quiser me convidar para palestras sobre Oriente Médio e/ou EUA, é só entrar em contato.

Obs. Vou escrever no blog no período. Nestes dias, estou mais devagar porque estou terminando um livro surpresa com meu amigo Ariel Palacios, além dos meus compromissos com a rádio Estadão e a Globo News.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

