Dá para evitar atentados como o do lobo solitário no Tennessee?

Ontem ocorreu mais um atentado terrorista de um lobo solitário nos Estados Unidos. Quatro marines foram mortos no Tennessee. Não cravaram o motivo ainda, mas tudo indica que tenha sido inspirado pela ideologia extremista disseminado pelo ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh. O ataque ocorre semanas depois de ato de terrorismo de um supremacista branco contra uma Igreja frequentada por negros.

Até a década passada, como escrevi algumas vezes aqui no blog, nós observávamos os mega atentados, como 11 de Setembro, Madri, Londres, Bali e os da Intifada cometidos pelo Hamas. Hoje são os ataques terroristas dos labos solitários, banalizados, que sequer chocam os pessoas.

Sim, ainda há mega atentados na Síria, Iraque, Nigéria e Yemen. Mas os terroristas não conseguem mais realizar estas ações em nações ocidentais ou em Israel porque houve avanço no combate ao terrorismo. Sem alternativa, agora os grupos terroristas apenas incentivam os lobos solitários a agirem por conta própria quando surgir uma oportunidade. A probabilidade de um extremista acordar um dia, de mal com a vida, e decidir se vingar por ideologia imbecil pode ser pequena, mas basta um para cometer um atentado. E é muito, mas muito mais difícil evitar um atentados destes do que um da Al Qaeda.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus