A partir de agora, também escrevo análises de política internacional no Estadão da Noite, disponível no iPad e em outros tablets todas as noites. E, ocasionalmente, participarei do programa Em Pauta, da Globo News, como já ocorreu nas última semanas e na terça. Hoje, mais uma vez, estarei ao vivo às 20h (hora de SP), direto de Nova York, falando de Estados Unidos e Oriente Médio