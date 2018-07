Acabei de ver este vídeo e decidi deixar de lado um pouco as eleições nos EUA e a crise na Síria para postar aqui no blog. Vejam como será o mundo com o Google Glasses daqui um ou dois anos, quando estiver à venda (por enquanto, é um projeto em fase de testes). Aliás, curiosamente, eles usam a livraria Strand Books no Village como cenário. Esta, segundo muitos novaiorquinos, será última loja de livros existente na cidade daqui uma década