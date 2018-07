De NY a Beirute – Hezbollah integra, mas NÃO lidera governo libanês

no twitter @gugachacra

Olhem a composição do novo governo libanês e, por favor, não digam que será uma administração liderada pelo Hezbollah, como divulgam alguns órgão de imprensa internacionais e também do Líbano. O grupo xiita será um integrante minoritário da administração de Najib Mikati, aprovada ontem, com 30 ministros (incluindo ele)

Najib Mikati – o premiê, sunita, como manda a lei, escolheu 7 ministros, além dele

Michel Suleiman – o presidente, cristão maronita, como manda a lei, escolheu 3 ministros

Frente Patriótica e Marada (movimentos cristãos) – 10 ministros

Partido Socialista (druzo) – 3 ministros

Hezbollah (xiita) – 2 ministros

Amal (xiita) – 2 ministros

Logo, o grupo mais forte do governo é o dos cristãos ligados a Michel Aoun, seguido por Mikati, Suleiman (também cristão), Jumblatt (líder dos druzos). Apenas em último vem o Hezbollah e a Amal, com dois. Mais importante, o Hezbollah queria Omar Karami como premiê. O escolhido, há cinco meses, foi Mikati, ligado à Síria, mas não ao grupo xiita

Esta divisão segue as linhas sectárias no Líbano, onde os cristãos são favorecidos, apesar de minoritários (censos são proibidos). Logo, o Hezbollah tem bem menos peso no governo do que poderia ter se o Líbano tivesse um sistema democrático que não levasse em conta a religião. Mas o grupo xiita aceita e não reclama. Sem a aliança com os cristãos, eles perdem a legitimidade

O Hezbollah é um Estado dentro do Estado no Líbano, com milícia própria, controle de áreas no sul, no Beqa e mesmo em Beirute. Possui canal de TV, sistema de comunicação, envolvimento na segurança do aeroporto, creches e hospitais. É acusado de ter matado Rafik Hariri. Classifiquem como quiserem. Mas não é correto dizer que lideram o governo libanês

O Líbano é bem mais complicado. A política em Beirute lembra muito, mas muito mesmo, o filme O Poderoso Chefão. Inimigos de hoje, são aliados de amanhã. Michel Aoun passou 15 anos no exílio por sua oposição à Síria e ao Hezbollah. Ele próprio me disse isso em entrevista em 2004. Hoje é o melhor amigo do grupo xiita e do regime de Damasco

Naquele mesmo ano, Rafik Hariri defendeu em entrevista para mim as armas do Hezbollah e a presença síria no Líbano. Todos sabem como terminou a história, com um carro explodindo diante do Hotel São George. Hoje, seu filho é o principal rival do Hezbollah e da Síria. Além disso, se aliou a Samir Gaegea, um líder miliciano da guerra civil que o Hariri pai manteve em um calabouço por mais de uma década.

Para completar, o Hezbollah já integrou governos liderados tanto por Rafik como por Saad Hariri, Não dá para ser hipócrita. Na época, o grupo xiita tinha o mesmo discurso radical contra Israel de hoje e também era aliado do Irã e da Síria.

