De NY a Brasília – O argumento do Brasil para se opor a uma resolução condenando a violência na Síria

O Brasil mantém a cautela em apoiar uma resolução contra a Síria no Conselho de Segurança da ONU porque teme que a aprovação abra caminho para a aplicação de sanções ou mesmo de intervenção militar no futuro, como ocorreu na Líbia. Na avaliação do Itamaraty, isso agravaria a crise entre Bashar al Assad e os opositores, aumentando a instabilidade no Oriente Médio.

O episódio envolvendo a ação da OTAN contra Muamar Kadafi, segundo o Estado apurou, vem sendo considerado um fracasso por alguns membros do conselho, como o Brasil, a Rússia e a China. Estes países avaliam que as medidas tomadas pelo CS inviabilizaram uma solução política para o conflito e o mesmo poderia ocorrer em relação a Assad. No caso da China e da Rússia, também existem interesses econômicos e geopolíticos envolvidos na crise síria.

Mas a posição brasileira estaria ligada a uma diferença de opinião em relação a outros países, como a França e os Estados Unidos. No CS, há três artigos de resolução no capítulo 7. No de número 40, estão previstas resoluções que condenem um país, mas sem a aplicação de sanções econômicas e diplomáticas. Este é justamente o artigo que vem sendo usado como base para o texto redigido pela França e outros países europeus com o objetivo de conquistar apoio para a aprovação – eles já possuem maioria, mas há o risco de veto de Moscou ou Pequim.

Esta resolução seria distinta das duas aplicadas ao regime de Kadafi, na Líbia. Na resolução 1.970, foi aplicado o artigo 41, impondo sanções e, além disso, o líder líbio foi acusado de crimes contra a humanidade e deve ser entregue ao Tribunal Penal Internacional. “Não há como voltar atrás nesta decisão”, disse um diplomata brasileiro ao Estado. Para complicar, foi aprovada, com a abstenção de Brasil, China, Índia, Rússia e Alemanha, a resolução 1973, que usa o artigo 42, que é um passo além de sanções, já que autoriza intervenção militar – no caso, a zona de exclusão aérea.

Para o Itamaraty, a aprovação de uma resolução agora, mesmo que sem sanções, transformaria a Síria em uma questão do CS, abrindo as portas para futuras tentativas de tentar aplicar o artigo 41 e, principalmente, o 42, que reduziriam as chances de uma saída diplomática para a crise síria, como ocorre na Líbia. Além disso, na avaliação da embaixada do Brasil em Damasco, Assad não corre risco curto prazo – consultorias políticas nos EUA adotam a mesma visão em seus relatórios para bancos.

O jornalista Gustavo Chacra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia, é correspondente de “O Estado de S. Paulo” em Nova York. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Yemen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al Qaeda no Yemen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo em 2009, empatado com o blogueiro Ariel Palacios