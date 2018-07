De NY a Damasco – Como Pinochet no Chile, Assad também tem apoio da população

no twitter @gugachacra

Durante as ditaduras militares na Argentina, no Chile e no Brasil, grande parte da população apoiava estes regimes. No fim dos anos 1970, possivelmente, Augusto Pinochet era o homem mais popular em Santiago. Assim como os seus pares argentinos Leopoldo Galtieri e Jorge Rafael Videla, o ditador chileno possuía milhares de mortos e torturados no seu currículo. O general Emílio Médici também era idolatrado por muitos em seu Brasil do Milagre Econômico, apesar de liderar um regime responsável por centenas de desaparecidos.

Com Bashar al Assad não é diferente. Seu regime, apenas nos levantes deste ano, já matou cerca de 1.500 pessoas, torturou centenas e prendeu dezenas de milhares. Ainda assim, enorme parcela da população síria defende não apenas o líder sírio, como também a repressão. São como milhões de brasileiros, argentinos e chilenos que temiam o comunismo nos anos 1970. Afinal, nem todos que lutavam contra a ditadura queriam a democracia. As motivações variavam, incluindo alguns que queriam instalar um regime nos moldes cubanos nestes países. Na avaliação deles, antes um Médici, um Videla, um Pinochet a um Fidel Castro.

Os sírios de Damasco e Aleppo, em sua maioria, também vêem o cenário entre o sanguinário, mas secular, Bashar al Assad e opositores que, na visão deles, não querem democracia, mas a instalação de um regime radical religioso. No Oriente Médio, o medo não é de comunista, mas de islamitas radicais. Note que, como no Brasil, no Chile e na Argentina de décadas atrás, muitos deles acreditam no que o governo fala e acham que estes protestos se tratam de levantes organizados por sabotadores estrangeiros. Sem Assad, pensam eles, o resultado será uma guerra civil.

Hoje, dezenas de milhares saíram às ruas para apoiar Assad em Damasco e Aleppo, onde não existem protestos contra o regime até hoje. Os raros são em um subúrbio da capital. Verdade, no interior e em bairros de Homs e Latakia, ocorrem. Mas não nas duas maiores cidades. Vários destes manifestantes pró-Assad de hoje podem ter sido forçados ou “incentivados” a participarem. Mas muitos foram porque genuinamente gostam do líder sírio, mesmo ele tendo matado centenas. Exatamente como ocorria no Chile ou na Argentina. Não adianta ignorar, pois sem entender estes pró-Assad, não dá para entender a Síria de hoje

Abaixo, leiam o relato de Joshua Landis, acadêmico que mais entende de Síria nos Estados Unidos, em entrevista ao Marcelo Ninio, correspondente da Folha em Jerusalém. Acho a melhor descrição de como está a Síria hoje.

“O apoio ao regime é definitivamente maior do que aparece na mídia ocidental, que está apaixonada pela oposição. Afinal, a Síria tem sido um regime fechado e autoritário por 50 anos, desde que o partido Baath assumiu o poder, em 1963. E a religião do Ocidente é a democracia. A narrativa descrita pela oposição é de uma luta popular por liberdade contra um ditador e a crueldade de sua família. Mas essa é apenas parte da história. Há uma outra realidade, que é a de uma sociedade profundamente dividida. As classes média e alta, os mais velhos e a maior parte das minorias vêem esse regime autoritário de forma positiva, porque ele trouxe estabilidade e evitou que o país mergulhasse numa guerra civil. O Ocidente não sabe o que é uma guerra civil ou qualquer outra guerra por tanto tempo que esqueceu os benefícios da estabilidade. E o problema é que a Síria está situada entre o Líbano e o Iraque, dois países que viveram guerras civis devastadoras.”

