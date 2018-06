Debate de vices terminou empatado

Houve empate no debate entre os vices ontem nos EUA. As pesquisas, dependendo de qual, da vitória para um ou para outro. A NBC deu uma vitória de 56% a 36% para Paul Ryan, vice de Romney. O republicano também veceu na CNN por 48% a 44%. Já na CBS, o democrata ganhou por 50% a 31%.

A disparidade nos resultados comprova que nenhum dos dois foi perdedor. Na verdade, ambos venceram.

Meu comentário na TV Estadão



Biden atingiu o objetivo de incendiar a base democrata, que ficou extremamente desapontada com o fiasco de Barack Obama no debate presidencial. O vice-presidente falou tudo o que eles queriam ouvir. Apenas não teve uma performance perfeita porque, enquanto não falava, mostrava uma risada desrespeitosa. Não era postura de um vice-presidente. Certamente, afetou o seu desempenho.

Ryan foi correto, educado e, acima de tudo, defendeu bem os seus pontos de vista que estão totalmente em sintonia com os republicanos. Pode não ter demonstrado a mesma agressividade de Biden ao falar. Mas seu discurso de encerramento foi bem superior.

Lamentável, na minha opinião, foi a moderadora não fazer pergunta sobre imigração.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios

no twitter @gugachacra