Defender a oposição armada na Síria equivale a apoiar os jihadistas?

O médico francês Jacques Beres, famoso por sua atuação em zonas de combate ao redor do mundo, dissee “estar surpreso com o número de militantes de fora da Síria integrando a luta (ao lado da oposição) com o objetivo de estabelecer um Estado islâmico no país” , segundo relatou o New York Times.

Vou tentar ser claro hoje. O regime da Síria é sanguinário ao reprimir a oposição e quer manter a ditadura secular, por mais difícil que seja retornar ao status quo anterior. Mas os opositores também são cada vez mais violentos e muitos deles, embora não todos, adotam um discurso radical sunita e cometem massacres contra minorias religiosas alauitas e cristãs.

Quem apóia a luta armada da oposição na Síria defende ao mesmo tempo radicais islâmicos, incluindo alguns ligados à Al Qaeda. Quem está ao lado do governo aceita indiretamente a morte de milhares de pessoas na repressão.

Há alguma outra alternativa? Na verdade, o melhor, como escrevi aqui diversas vezes, é agir como Israel, através de uma “negligência benigna”, esperando ver o que acontecerá nesta guerra civil e, posteriormente, adotar as medidas necessárias.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios

