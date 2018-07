Defensores de direitos criticam Dilma por declaração de tortura em delegacias do Brasil

no twitter @gugachacra

Organizações de defesa dos direitos humanos repudiaram declaração da presidente Dilma Rousseff afirmando não poder fazer nada impedir a tortura nas delegacias do Brasil.

“A declaração de Dilma – ela mesma ex-presa política e vítima de tortura – é inadmissível sob qualquer circunstância, mas vem revestida de ainda maior gravidade porque ocorre num momento especialmente sensível. O País enfrenta hoje um debate acalorado sobre o estabelecimento da Comissão da Verdade, que conta com o apoio da presidente, para esclarecer crimes praticados durante a ditadura militar, incluindo o crime de tortura”, diz comunicado assinado por 11 entidades de defesa dos direitos humanos do Brasil.

Em palestra na Universidade Harvard, nos EUA, nesta terça, Dilma mencionou a questão da tortura ao ser perguntada pelo estudante Francisco Marquez qual seria a sua mensagem sobre a prisioneira política venezuelana Maria Afiune.

“Olha, eu sempre defendo os direitos humanos. Agora, não vou te responder uma pergunta que não sei todas as circunstâncias. Não posso ficar te respondendo se não sei do que se trata, se não sei quem é. Eu te digo o seguinte – do ponto de vista do Brasil, sempre que podemos e temos a oportunidade, manifestamos o interesse do país em respeitar os direitos humanos. Mas sei também uma coisa – o Brasil tem um grande desrespeito aos direitos humanos. Eu não tenho como impedir em todas as delegacias do Brasil de haver tortura. Sei do que acontece em Guantánamo”, afirmou Dilma.

Na avaliação das entidades, que incluem a Conectas e o Instituto Vladimir Herzog, seria preciso que a presidente esclarecesse melhor o que quis dizer com esta frase. “As organizações abaixo-assinadas buscam cotidianamente combater a prática de tortura e temem que a declaração da presidente seja interpretada pela sociedade e autoridades públicas brasileiras como um aval e reconhecimento de impotência, incapacidade e rendição diante de uma das mais graves violações aos direitos humanos atualmente no Brasil. Pedimos uma declaração explícita da presidente de que não tolerará a tortura e empenhará todos os esforços para combatê-la”, afirma o comunicado.

Na palestra, Dilma já havia respondido a outra pergunta sobre o que achava de Chávez. Ela afirmou que torce para o líder venezuelano se curar do câncer.

