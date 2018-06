Depois de Beirute e Bagdá, Damasco passa a ser sinônimo de guerra civil no Oriente Médio

no twitter @gugachacra

Quando estive na Síria em outubro, afirmei que o país rumava para uma guerra civil. No fim do ano, em outra reportagem especial para o Estado, disse que a guerra civil já tomava conta de partes do território, como Homs, Idlib, Hama e Daara. Faltava chegar a Damasco e Aleppo. E chegou.

A Síria está em Guerra Civil. Ponto final. Já é o Líbano dos anos 1980 e o Iraque da última década. O conflito será cada vez mais sectário. Milhares de pessoas irão morrer. A queda de Bashar al Assad, se ocorrer, será apenas um dos episódios deste conflito, como foi a captura de Saddam Hussein no Iraque e o atentado que matou Bashir Gemayel em Beirute.

Teremos massacres como os de Sabra e Shatila. Atentados como o de hoje em Damasco serão cada vez mais comuns. Milícias serão formadas. Nações estrangeiras serão sugadas para os confrontos. Várias iniciativas como a Kofi Annan fracassarão.

Daqui alguns anos, depois de cansarem de se matar, talvez os sírios cheguem a um acordo para ter um Estado com divisões sectárias nos moldes do Iraque ou do Líbano.

Depois de Beirute e Bagdá, Damasco será o próximo sinônimo de guerra no Oriente Médio.

