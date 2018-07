Diante do radical salafista, candidato da Irmandade no Egito é moderado

no twitter @gugachacra

A Irmandade Muçulmana decidiu lançar o empresário Kheirat al Shater neste domingo como candidato à Presidência porque temia a emergência do salafista e radical Hazem Salah Abu Ismail como favorito na disputa. Antes disso, a organização islâmica trabalhava com o Conselho Supremo das Forças Armadas para escolher conjuntamente um nome neutro.

Para a Irmandade, o ideal seria manter apenas o controle do Parlamento e da constituinte, deixando os militares com alguma força no poder executivo. Diante da ameaça e do radicalismo de Ismail, o próprio Exército concordou, apesar de não publicamente, que a única alternativa seria Shater.

Caso sua candidatura alavanque, como é provável, Ismail se transformaria apenas em um candidato marginal. Amr Moussa, ex-secretário geral da Liga Árabe e laico, passaria a ser o principal adversário.

Neste cenário, o Egito teria duas opções moderadas para os padrões do Oriente Médio. De um lado, um executivo religioso, mas sem radicalismo, que exerceria um governo pragmático, preocupado com a política doméstica e uma agenda interna não muito distinta da de Recep Tayyp Erdogan, premiê da Turquia. Do outro, um experiente burocrata que busca manter o secularismo do Egito.

É importante, porém, observar com atenção a constituinte do Egito, que é completamente controlada pela própria Irmandade e pelos salafistas. Neste caso, esperamos que a tradicional organização islâmica defenda os valores mais moderados de Shater, não cedendo ao radicalismo de Ismail.

O Egito, assim como a Tunísia, ruma para a democracia. Mas o caminho será longo e repleto de obstáculos.

