DIRETO DE DAMASCO 4 – Uma viagem para o centro dos levantes na Síria

Sete meses atrás, os protestos contra o regime de Bashar al Assad eclodiram na cidade de Daraa, na fronteira com a Jordânia. Até aquele momento, o líder sírio ironizava seus pares na região dizendo que seu governo não seria alvo da Primavera Árabe porque estava em sintonia com os desejos da população.

Este ar de superioridade do líder sírio durou pouco e Daraa se levantou na vanguarda dos protestos na Síria. Diante dos protestos na cidade, com os manifestantes instigados por questões locais e ainda sem pedir a queda de Assad, as forças de segurança reagiram com força e mataram, de acordo com entidades de direitos humanos e a ONU, dezenas de pessoas em um primeiro momento.

Mesmo assim, a repressão não conteve a oposição e a instabilidade prosseguiu em Daraa, envolvendo tanto manifestações pacíficas como choques entre soldados e policiais contra grupos armados.

Em visita à cidade, depois de receber autorização do governo, encontrei um lugar sob ocupação militar. Segundo um ex-diretor de inteligência para o Oriente Médio do Departamento de Estado americano me disse por email, “eles naturalmente ‘higienizariam’ o local antes da visita de um repórter estrangeiro”.

Para chegar a Daraa, foi necessário cruzar quatro postos de controle do Exército. Durante toda a visita, um acompanhante do Ministério da Informação sírio esteve ao meu lado. Ao pedir para entrevistar pessoas, o argumento dado era de que elas poderiam ficar com medo de retaliações de grupos armados. Desta forma, apenas quatro moradores da região concederam entrevistas – o governador, a diretora de uma escola, um policial e um jovem comerciante.

Esta amostra porém não necessariamente reflete o pensamento dos habitantes. Tampouco está claro se as manifestações deixaram de ocorrer nas últimas semanas devido à repressão do governo ou falta de apoio interno.

“No início, ocorreram protestos pacíficas. Porém, em um segundo momento, eles (os opositores) começaram a disparar contra nossos policiais. Por 15 dias, isso daqui foi um inferno. Chegaram a atacar esta escola”, afirmou a diretora. Assim como os outros, ela disse que os homens “estavam encapuzados”.

Perguntada se ela não sentia vontade de escolher livremente um presidente, como no Brasil, a diretora respondeu que, se dependesse dela, “Assad ficaria no poder para sempre”. Mesmo assim, acrescentou, “o presidente está tentando implementar reformas. Isso demora”. “Primeiro, precisamos desarmar estas gangues. Depois, pensamos em diálogo nacional”, acrescentou, repetindo um discurso comum entre os governistas.

Na praça principal da cidade, o Palácio da Justiça está parcialmente destruído depois de ter sido incendiado pelos opositores. “Eles vieram encapuzados e lançaram granadas contra a sede da polícia. Tentamos nos defender, e eles começaram a disparar. Quando buscamos refúgio aqui dentro, atearam fogo. Quase morremos sufocados. Depois de um tempo, chegou reforço militar e eles foram contidos”, disse o policial. “As pessoas têm medo de falar porque podem queimar as suas casas”, acrescentou.

De acordo com Hamad Oqle, um jovem comerciante de Daraa, “alguns jovens realmente têm demandas justas. Mas outras pessoas os utilizam para usar armas contra o governo. Agora, não há manifestações pacíficas. Estes encapuzados têm alianças com o exterior, com países como a Arábia Saudita e o Qatar”, afirmou. Da mesma forma que o policial e a diretora, ele disse não saber quem são estes opositores, mas acredita que são sírios da região.

O governador de Deraa, Khaled al Hanush, aceitou me receber em seu gabinete. Na sua sala, rodeada de poltronas e fotos da família Assad, ele afirmou serem mentiras as histórias de que as forças de segurança teriam matado dezenas de manifestantes pacíficos na cidade, conforme afirmam entidades de direitos humanos independentes. “Não é permitido disparar. E eles não são pacíficos. São gangues armadas que recebem dinheiro do exterior para implementar uma agenda. O objetivo deles é quebrar a Síria em vários países pequenos e fracos. Note que somos a única nação árabe sem bases americanas. E os únicos, junto com o Líbano, a reivindicar os direitos dos palestinos. Por este motivo, eles (os americanos) não toleram Assad”, afirmou.

Para Duma, no subúrbio de Damasco, fui sem o acompanhante do Ministério da Informação, que não havia autorizado a visita. Um motorista de táxi concordou em ir. Depois de passar por três postos de controle, sendo em dois deles sem nenhuma pergunta, fui bloqueado no quarto, já dentro de Duma, mesmo depois de apresentar o passaporte com o visto de jornalista. Não havia violência ou protestos naquele ponto, mas era impossível dizer o que ocorria mais adiante. E este subúrbio, diferentemente de outras áreas da capital, é bem mais religioso.

Obs. A resposta do post da teoria dos jogos será publicada depois da série de matérias sobre a Síria

