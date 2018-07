DIRETO DE DAMASCO – Sírios pró-Assad temem virar uma Arábia Saudita com fim de regime

no twitter @gugachacra

Obs. Especial sobre o Gilad Shalit do Estadão

A Síria, assim como grande parte dos países árabes, tem sido regida nas últimas décadas por um regime autoritário. A oposição é reprimida, a imprensa controlada e a população não pode escolher livremente seus líderes.

Porém, diferentemente da maior parte das outras nações árabes, tirando o Líbano, os sírios desfrutam de uma liberdade social bem superior à de países como a Arábia Saudita. Em Damasco, grupos de meninas de cabelo solto e jeans desfilam pelos cafés e baladas da cidade. Em Riad, mulheres sequer podem andar sozinhas ou dirigir.

Enquanto na Arábia Saudita é crime, gays não enfrentam preconceito na Síria. As pessoas também podem beber e fumar tranquilamente. Inclusive, há uma praça na parte velha de Damasco, em Bab Shark, onde jovens e adolescentes ficam bebendo e até mesmo se drogando sem serem importunados pela polícia.

Nos bares, a paquera não seria muito diferente da de São Paulo. Mesmo as meninas de hijab tentam passar uma imagem sexy, algo que seria inimaginável na Arábia Saudita. Sabendo destas diferenças, os sírios sempre buscaram exibir este lado laico e o governo usa este modelo nas suas relações públicas no Ocidente. Todas as funcionárias do Ministério da Informação usam o cabelo solto, de roupas ocidentais e se maquiam, usando a primeira-dama Asma Assad como modelo.

Roula, uma cristã que vive em Bab Touma, o bairro cristão da cidade antiga de Damasco, disse que um de seus medos “é que a Síria fique como a Arábia Saudita. Até mesmo as cristãs precisarão cobrir a cabeça. Ninguém poderá mais beber nem dançar. Será o fim da nossa liberdade. Podem falar de democracia. Mas onde há democracia? Nos EUA? Vejam os manifestantes em Wall Street. Prefiro ter a minha liberdade sem democracia do que democracia sem liberdade”.

Obs. A resposta do post da teoria dos jogos será publicada depois da série de matérias sobre a Síria

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios