É óbvio que o Irã não abandonará programa nuclear

DAQUI A POUCO, COMENTO SOBRE O FALECIMENTO DE MARGARET THATCHER

Era óbvio que as negociações envolvendo o programa nuclear iraniano realizadas no Cazaquistão fracassariam apesar dos esforços do Sexteto, composto pelos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha. Não há incentivos para o regime de Teerã abandonar a sua busca pela bomba atômica. As sanções são ineficazes para atingir este objetivo e afetam apenas a população.

Existem duas opções para o Irã. Seguir em busca da arma atômica ou abrir mão de seu programa nuclear, que não tem fins pacíficos, apesar da insistência do regime de Teerã e de alguns ingênuos acreditarem.

Caso opte pela primeira opção e consiga este armamento, o Irã se sentiria seguro como a Coreia do Norte, podendo levar adiante provocações como a do regime de Pyongyang. Ninguém irá bater de frente com uma nação com arsenal nuclear.

Se optar pela segunda opção, o regime iraniano corre o risco de acabar como Muamar Kadafi, que abandonou seu programa nuclear, pagou indenizações para vítimas de terrorismo, abriu o país para investimentos estrangeiros e doou dinheiro para campanhas na Europa e, mesmo assim, foi derrubado em um misto de intervenção da OTAN e ações de milícias opositoras.

O Ocidente tem duas opções no Irã. Pode levar adiante um arriscado ataque preventivo, como defendem alguns israelenses, e frear por pelo menos algum tempo o programa nuclear. Ou podem aceitar um Irã nuclear e viver dentro da Teoria da Mútua Destruição Assegurada.

Eu acho que o espaço para sucesso de um ataque preventivo não existe porque, caso contrário, Israel já teria realizado, como fez no Iraque no início dos anos 1980 e na Síria em 2007. Se fosse possível, teria feito o mesmo no Irã.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios