E se os rebeldes usaram armas químicas na Síria?

Leia também

OBAMA É ÓBVIO E JOGA PELO EMPATE EM ISRAEL

APOSTAS PARA A VIAGEM DE OBAMA A ISRAEL

REI DA JORDÂNIA DESTRÓI VIZINHOS EM ENTREVISTA

ENTENDA O USO DE ARMAS QUÍMICAS NA SÍRIA

Não dá para saber quem utilizou as armas químicas em uma região perto de Aleppo. Sabemos que as vítimas eram associadas ao regime, incluindo militares. Sabemos também que esta área está nas mãos de opositores. Sabemos também que os rebeldes recentemente conseguiram acesso a parte do arsenal do regime, incluindo armamentos químicos.

Portanto não descartem a possibilidade de terem sido os opositores. Mas também precisamos lembrar que o regime sírio não tem medido esforços para levar adiante a sua sanguinária repressão e, em um momento de desespero, pode usar seus armamentos químicos.

Barack Obama, em entrevista coletiva em Jerusalém, disse ser “bem provável” que tenha sido o regime. Se for, ele se verá pressionado a cumprir a promessa de que o uso de armas químicas seria um divisor de águas e levar a uma intervenção. A consultoria de risco política Eurasia discorda do presidente americano. Afirma em análise que “o regime não deve usar armas químicas” mesmo em resposta a ações dos rebeldes.

E fica a pergunta – O que Obama faria se os rebeldes da oposição na Síria tiverem sido os responsáveis pelo uso de armas químicas? Resposta? Acusaria o Bashar al Assad.

Seguirei acompanhando a visita de Obama a Israel com outros post hoje, na rádio Estadão, no Estadão Noite, na TV Estadão, no Globo News Em Pauta e no Jornal das Dez da Globo News.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios