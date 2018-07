É um erro organizar uma conferência sobre a Síria sem convidar o Irã e a Arábia Saudita

no twitter @gugachacra

O Irã e a Arábia Saudita não foram convidados para a conferência sobre a Síria em Genebra neste fim de semana, apesar de Kofi Annan, mediador internacional da crise, pedir a inclusão de ambos. Mas a secretária de Estado Hillary Clinton ameaçou boicotar se Teerã fosse e, para compensar, também deram bola preta para Riad.

Esta decisão é um erro e demonstra a hipocrisia da administração de Barack Obama. Afinal, os iranianos agem em coordenação com os americanos no Afeganistão e também no Iraque. Os dois países são aliados de Hamid Karzai e Nouri al Maliki. Por que na questão síria será diferente? Por que estão em lados opostos?

Teerã, junto com Moscou, é quem banca o regime de Assad. Obviamente, deveria estar no diálogo. A Arábia Saudita, idem, afinal a monarquia dos Saud exerce enorme influência sobre os opositores.

Sem a participação destas duas nações do Oriente Médio, o encontro obviamente fracassará, assim como todas as iniciativas de resolução do conflito. A Síria terá um guerra civil que pode ser ainda pior do que a do Líbano dos anos 1980, com chances de virar uma Somália de tempos atrás, no coração do mundo árabe.

Antes que me esqueça, também me espanta que o Kuwait tenha sido convidado, mas o Líbano não.

