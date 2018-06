Em 20 anos, acharemos estranho que presidentes não reconheciam casamento gay

no twitter @gugachacra

Em uma era em que alguns dos programas de maior sucesso da TV dos EUA são Glee e Modern Family, ambos com personagens homossexuais, não é de se espantar que o presidente Barack Obama tenha declarado apoio a casamento de pessoas do mesmo sexo. Provavelmente, ele será um dos últimos a ter sido contra. Nas eleições de 2032, os eleitores acharão surreal alguém ter se posicionado contra a união de homossexuais. Afinal, o apoio é de 78% entre os com menos de 25 anos.

Verdade, nos EUA ainda existem muitos religiosos radicais. Basta ver o suporte ao fanático Rick Santorum, segundo colocado nas primárias republicanas. Mas os jovens e a população como um todo cada vez mais é liberal. Mitt Romney, que está longe de ser um conservador em questões sociais, não deve polemizar muito com Obama sob o risco de perder o eleitorado independente mais moderado. Preferiu manter uma posição idêntica à do atual ocupante da Casa Branca até horas atrás.

Obama também demonstrou coragem. Verdade que o apoio ao casamento gay cresce nos EUA. Mas muitos integrantes de sua base, especialmente entre as minorias hispânicas e afro-americana, tende a ser mais conservadora.

No fim, porém, a posição do presidente não afetará o resultado das eleições. Como escrevi diversas vezes, a sensação econômica nos swing states, como são chamados os Estados sem predomínio democrata ou republicano, determinará se o presidente consegue se reeleger ou não. Se por positiva, Obama vence. Se for negativa, Romney será eleito.

