Entenda o novo cenário na Síria

O cenário de hoje para a crise síria pode não ser perfeito. Mas é melhor do que o anterior ao ataque químico (status quo anti) e ao das últimas semanas (ameaça de intervenção). Vou explicar cada um deles

Status quo anti

. Regime de Assad supostamente usando armamentos químicos

. Regime de Assad vencendo a guerra vencendo a guerra

. Sem perspectiva de solução para a crise

. Oposição cada vez mais radicalizada com grupos ligados à Al Qaeda

. ONU paralisada

. EUA e Rússia não dialogavam mais sobre o conflito

Ameaça de intervenção

. EUA podendo se envolver em mais uma guerra no Oriente Médio

. Risco de resposta de Assad contra países vizinhos

. Centenas de milhares ou mesmo milhões de refugiados tentando cruzar para o Líbano

. Oposição radical atacando vilas cristãs e podendo se aproveitar de um enfraquecimento do regime

Novo cenário

. ONU volta a ser ativa na resolução do conflito

. Rússia e EUA dialogam

. Possibilidade, ainda que complicada, de o regime de Damasco abdicar de suas armas químicas de forma pacífica

. Assad, como no status quo anti, ainda tende a seguir vencendo a guerra com armas convencionais e apoio do Hezbollah, Iraque e Irã

. Seus adversários na oposição, sem o bombardeio, tendem a se radicalizar ainda mais e Al Qaeda pode crescer

Qual das alternativas vocês preferem?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

