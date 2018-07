Entenda o uso de armas químicas na Síria

Começa hoje o super blog, com mais posts por dia. Veja abaixo os outros posts do dia. Mais tarde, Israel e Jordânia. Os melhores comentários receberão destaque em posts diários

O regime de Damasco acusa os rebeldes de terem sido responsáveis pelo uso de armas químicas em um ataque que matou ao menos 25 pessoas em uma região próxima a Aleppo, no norte da Síria. Os rebeldes, por sua vez, afirmam ter sido as forças de Bashar al Assad. Eu não tenho como comprovar.

Já a consultoria de risco político Exclusive Analysis avalia que os opositores não teriam condições de usar armamentos químicos neste momento. Estas, provavelmente, foram usadas pelo regime. Vale lembrar que o presidente Barack Obama considera o uso deste arsenal como um divisor de águas para intervenção.

Ainda assim, segundo a consultoria, por enquanto, Assad não deve fazer uso em larga escala de armas químicas. Para a Exclusive Analysis, isso ocorrerá apenas se a situação em Damasco se deteriorar e haver risco de a capital passar para as mãos dos opositores.

Na minha avaliação, independentemente do ataque de hoje, a Síria segue sem solução. O cenário certamente se deteriorará e haverá ainda dezenas de milhares de mortes causadas pelos dois lados em uma guerra civil.

A maior preocupação do regime é manter um corredor que liga a costa Mediterrânea, onde mantém controle quase total, a Damasco, coração do regime. Isso inclui Homs e Hama, duas grandes cidades com forte presença da oposição, embora nas mãos de Assad. Aleppo está dividida entre os dois lados. Já os opositores querem consolidar um território no interior e aos poucos se focar na batalha por Damasco.

