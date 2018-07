Erdogan – o anti-Curdo, anti-Armênia, anti-Chipre e anti-Israel

Recep Tayyip Erdogan, primeiro-ministro da Turquia há 12 anos, desfruta de enorme admiração internacional, incluindo nos Estados Unidos, onde constantemente recebe elogios do presidente Barack Obama. Seu principal feito teria sido colocar a economia turca nos trilhos e defender a democracia em países vizinhos.

Agora, vamos ver o outro lado de Erdogan. Até 2011, era o melhor amigo de Bashar al Assad. Mais até do que o Irã. Os investimentos turcos na Síria superavam os iranianos. Cartazes dele pelas ruas de Damasco, e isso eu presenciei pessoalmente, eram mais comuns do que os do líder sírio.

Em 2008, o premiê turco quase levou adiante um acordo de paz entre Israel e a Síria para o retorno das colinas do Golã, anexadas ilegalmente, segundo a ONU e até mesmo os EUA, para os sírios. Em determinado momento, ele estava com Assad ao lado enquanto conversava com Ehud Olmert, então primeiro-ministro de Israel, do outro. Era o mediador e as negociações fracassaram depois do início do conflito envolvendo Israel e o Hamas em Gaza.

Erdogan nunca perdoou os israelenses. Naquele momento, as relações entre a Turquia e Israel, antes aliados militares e com relações estreitas, se deterioram. Erdogan brigou publicamente com o presidente de Israel, Shimon Peres. Depois, deu apoio à Flotilha de Gaza. Independentemente do que o leitor achar desta ação, Israel era contra e o premiê turco sabia disso.

As ações anti-Israel prosseguiram e agora tiveram mais um episódio de provocação por parte de Erdogan. Segundo o premiê, a islamofobia deveria “ser considerada um crime contra a humanidade como o antissemitismo, o fascismo e o sionismo”. Tudo bem comparar ao antissemitismo e o fascismo. Mas obviamente seu objetivo foi atacar infantilmente Israel ao incluir o sionismo.

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, já protestou e lamentou que Erdogan tenha feito esta declaração. Serve para acalmar os ânimos e os americanos tentam diplomaticamente evitar um distanciamento ainda maior da Turquia e de Israel, que não ajuda em nada em um Oriente Médio em colapso com a Guerra da Síria, um país com fronteira com os dois países aliados dos EUA.

Para completar, Erdogan, que adora posar como o adulto do Oriente Médio (e da Europa também), é conivente e responsável direto pela repressão aos curdos na Turquia, onde esta minoria não tem direitos de manifestar a sua identidade cultural, pela ocupação ilegal da parte norte do Chipre e pela relutância em aceitar ao menos uma discussão sobre o genocídio armênio. Por último, ainda concede apoio a grupos johadistas na Síria.

Portanto, se Israel tem a questão da ocupação da Cisjordânia com os assentamentos, a Turquia tem a ocupação do Chipre, a repressão aos curdos e o não reconhecimento de um crime contra a humanidade – o genocídio armênio.

Obs. Antes que me esqueça, Erdogan tem restringido a liberdade de imprensa na Turquia, prendendo dezenas de repórteres críticos ao seu governo

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra e na edição impressa do jornal O Estado de S. Paulo

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009 e comentarista do programa Globo News Em Pauta, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti, Furacão Sandy, Eleições Americanas e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios