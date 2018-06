Esqueçam, não haverá restrições a armas nos EUA

Leia também –

Apesar do apoio de 90% da população americana e de 74% dos portadores de armas, o Senado não aprovou leis que imporiam algumas restrições à venda de armamentos, como o estabelecimento de uma verificação maior dos antecedentes e o banimento de armas de ataque, como o AR-15.

A maior parte dos republicanos, além de democratas de Estados conservadores, foram contra. A derrota era prevista e não causou surpresa. Mas houve decepção, especialmente de familiares de vítimas de armas de fogo. O presidente Obama ficou visivelmente irritado e tentará usar algum de seus poderes executivo, embora seja difícil implementar grandes mudanças sem o Congresso. Uma alternativa será seguir pela via dos Estados. Nova York e Connecticut, já possuem leis mais restritivas e outros podem seguir na mesma linha.

Mas a pergunta é por que estes senadores votaram contra, se a população americana é a favor? Existe a influência do lobby das armas, o NRA. Mas também estes senadores são de Estados conservadores ou dependem de eleitores conservadores em primárias. Por último, alguns senadores consideram estas medidas ineficazes e avaliam que os criminosos conseguiriam estes armamentos independentemente das verificações. Para completar, segunda emenda da Constituição garante o direito de portar armas.

O mais importante, porém, é que 0s 10% contrários a restrições consideram este tema uma prioridades. Para os outros 91%, há questões mais importantes. O empenho deles é menor.

