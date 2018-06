Está na hora de Santorum, Gingrich e Paul apoiarem Romney contra Obama

Chegou o momento de Rick Santorum, Newt Gingrich e Ron Paul desistirem de tentar a nomeação republicana. Depois da convincente e ampla vitória de ontem em Illinois, Mitt Romney disparou ainda mais na corrida por delegados e é matematicamente quase impossível não ser o escolhido.

O problema é que os três adversários dele não demonstram nenhum interesse em abandonar as primárias. Esta atitude apenas favorecerá o presidente Barack Obama e o Partido Democrata. Os perdedores serão os próprios republicanos.

Neste ano, questões sociais como defende Santorum não são prioridade. O populismo de Gingrich não convence mais ninguém. Ron Paul tem o ideal libertário e, como está claro, certamente apoiará Romney no final.

O importante, na atual campanha, será a economia. Romney é o político do Partido Republicano mais preparado para governar os Estados Unidos na área econômica. Ele é o que chamamos de Rockefeller Republican, mais interessado no livre mercado e não no conservadorismo religioso.

Obama, por sua vez, defende mais intervenção estatal na economia, em um modelo mais próximo do europeu. Os eleitores terão o direito de escolher qual destas duas alternativas eles preferem.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios