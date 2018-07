Esta não é uma das eleições mais importantes da história

Esta não é a eleição mais importante da história dos Estados Unidos, como alguns analistas e jornalistas gostam dizer. Houve momentos muito mais históricos, como em 1860, 1940 e até mesmo 1980. Nestes anos certamente o destino americano mudou. Seria, segundo o leitor Carlos Jensen, como no boxe, onde sempre há a luta do século para atrair a audiência.

Nesta campanha, Barack Obama e Mitt Romney discordam especialmente em economia. Mas os dois precisarão trabalhar com o Congresso, que tende a ficar dividido com o controle democrata no Senado e o republicano na Câmara. Há ainda o Federal Reserve (Banco Central), que possui autonomia para política monetária.

Certamente Romney lutará por um Estado menor, enquanto Obama defende mais intervenção. Mas existe um limite para atingir este objetivo dentro do contexto político americano.

Na área social, certamente há divergências. Mas o Romney governador de Masschusetts tinha posições bem próximas das de Obama atualmente. Mudou apenas para vencer as primárias republicanas. É político, assim como o presidente, e faz qualquer coisa para chegar ao seu objetivo. Em política externa, os dois são quase iguais.

Portanto, ganhe Obama ou ganhe Romney, os EUA não ficarão tão diferentes. Lembro que o atual presidente manteve muitas políticas de George W. Bush, apesar de seu discurso na campanha de 2008. Como exemplo, ele realmente acabou com a tortura, mas deixou Guantánamo aberta.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios