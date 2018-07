EUA derrubaram Saddam para o Irã. Morte de Kadafi será presente para quem?

no twitter @gugachacra

Um dia, Obama celebra a morte de Kadafi, indicando que os Estados Unidos conseguiram remover um ditador sem perder uma só vida de um militar americano e gastando apenas cerca de US$ 1 bilhão.

No outro, o presidente anuncia a retirada total das tropas americanas do Iraque, onde os EUA gastaram trilhões e perderam 4.400 militares, sem falar em outros milhares de americanos de empresas terceirizadas.

Na Líbia, não sabemos ainda o que está por vir. Apenas deixo claro que ser contra Kadafi não significa ser a favor de democracia. O governo de transição já mostrou não ter tantas credenciais democráticas ao executar o ex-ditador e um de seus filhos. Até poderia, mas depois de um julgamento. Este, inclusive, teria melhor lugar caso realizado no Tribunal Penal Internacional em Haia.

No Iraque, os EUA não saem porque quiseram. Na verdade, o objetivo inicial era manter tropas “residuais” de até 30 mil. Depois de reduções, a administração de Obama lutou até o fim para conseguir deixar entre 3.000 e 5.000. Recebeu não dos iraquianos que se recusaram a conceder imunidade aos militares americanos.

Portanto, os EUA encerram a ocupação do Iraque porque os iraquianos quiseram e não porque Obama assim desejou.

Já o aiatolá Khamanei, gastando muito pouco e sem colocar vidas iranianas em risco, conseguiu ver o fim um ditador inimigo como Saddam Hussein, responsável nos anos 1980 pela morte de centenas de milhares de iranianos com o uso de armas químicas. Tudo, claro, graças aos EUA que decidiram levar adiante uma guerra sem argumento nenhum – Saddam não tinha mais armas de destruição em massa e seu governo nada tinha a ver com o 11 de Setembro. Inclusive, o iraquiano era inimigo da Al Qaeda. O único resultado da guerra foi permitir a ampliação da zona de influência do Irã para o mundo árabe, ameaçando Israel.

Mais importante, o Irã passa a ser, a partir de dezembro, o país mais influente no Iraque. Não apenas no governo, mas também em milícias como o Exército Mehdi, de Moqtada al Sadr, que pode se tornar no Hezbollah iraquiano. Muitos falam que os iranianos perderam com a Primavera Árabe. Onde? No Egito? Mubarak era inimigo. Na Tunísia? Ben Ali era tão irrelevante para o Irã como a Nicarágua para o Brasil. Na Líbia? Kadafi era um inimigo mortal dos iranianos por ter matado o maior líder xiita da história libanesa (isso mesmo, libanesa). Na Síria? O Bashar al Assad já caiu? Vai cair? Cedo para dizer. No balanço total, eles ganharam o Iraque e ainda não perderam nada.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios