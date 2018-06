EUA e Assad têm o mesmo inimigo

Leia os últimos posts

O maior inimigo dos EUA no Iraque é o maior inimigo de Bashar al Assad na Síria. A Al Qaeda iraquiana e a Frente Nusra anunciaram publicamente que são a mesma organização. Uma atua na Síria e outra no Iraque. Uma contra os americanos, outra contra as forças sírias. Ambas possuem iraquianos e sírios, além de jihadistas de outros países.

Não dá, neste caso, para chamar a administração de Barack Obama de hipócrita. O governo americano incluiu a Frente Nusra, principal grupo armado da oposição síria, na lista de organizações terroristas do Departamento de Estado, apesar de protestos de figuras como o senador John McCain – este sim um hipócrita.

Resumindo, os EUA são contra o regime de Assad. Mas veem com ceticismo a oposição síria e em especial a Frente Nusra por ações como os atentados terroristas em Damasco. Este é um dos principais motivos para Obama, com razão, relutar e intervir na Síria – a memória das guerras do Iraque e do Afeganistão seriam o outro fator.

