Guia blogueiro para entender os Houthis e a crise no Yemen

Em posts anteriores, eu escrevi um pouco sobre a política interna do Yemen e também sobre a Al Qaeda no país. Hoje vou tentar explicar de forma resumida a importância geopolítica do país e a sua divisão de forças.

1. Quais são os principais grupos?

Presidente Hadi e suas forças – enfraquecido internamente, possui pouco poder de fato. Mas desfruta de legitimidade, especialmente no exterior. É aliado dos EUA na Guerra ao Terror

Ex-Presidente Abdullah Saleh – embora não mais no comando do país, possui enorme influência nas Forças Armadas e na política iemenita. Também tem seus canais de contatos no exterior, incluindo nos EUA, mas não tem legitimidade

Houthis – É uma etnia que segue um braço do islamismo xiita, minoritária no Yemen. Historicamente concentrados no norte, em setembro tomaram Sanaa e hoje são os mais poderosos no país

Al Qaeda na Península Arábica – Atuante em algumas zonas tribais, age mais como grupo terrorista internamente. Não tem apoio popular, mas é uma organização com braços espalhados pelo mundo, como vimos na França

Separatistas do Sul – Querem que o sul do Yemen volte a ser independente como antes de 1994, com capital no porto de Aden. Mas não defendem o retorno ao comunismo na época

2. Quem é adversário e aliado de quem internamente?

Os Houthis são inimigos de todos. Hadi é inimigo de todos. Os separatistas são inimigos de todos. Saleh é inimigos de todos. A Al Qaeda na Península Arábica é inimiga de todos, obviamente. Há coordenações ocasionais entre estes grupos.

3. Quem são os aliados externos

Houthis – São aliados do Irã, mas não são necessariamente inimigos dos EUA. Há muitos interesses comuns com Washington

Hadi – Aliado dos EUA e dos países do Golfo, como Arábia Saudita e Omã

Saleh – Embora não oficialmente, tem aliados nos EUA e no Golfo (Arábia Saudita e Omã)

Al Qaeda – Ninguém, a não ser o próprio grupo no exterior

Separatistas – Alguns serviços de inteligência no Golfo

4. Os Houthis lutam contra a Al Qaeda?

Esta é a pergunta que talvez interesse no momento e a resposta é sim. Os houthis são inimigos da Al Qaeda. Afinal, seguem um braço do islamismo xiita e são aliados do Irã. A Al Qaeda segue uma vertente distorcida e ultra radical do islamismo sunita. Naturalmente, são inimigos mortais. Noto, porém, que os houthis agem como guerrilha. A Al Qaeda, como grupo terrorista. Os houthis possuem agenda local. A Al Qaeda, global.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus.