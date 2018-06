Hexa do Brasil, previsto pelo Goldman Sachs, pode favorecer Dilma na eleição?

O Brasil será campeão do mundo e derrotará a Argentina na final, de acordo com

, um dos mais importantes bancos de investimentos do mundo. Na semifinal, nosso adversário será a Alemanha, depois de termos passado por Holanda nas oitavas e Uruguai nas quartas.

A Bolsa de Valores do Brasil, levando em conta o que aconteceu em países campeões em outras Copas, tende a ter uma valorização 3,5% acima da média mundial nos três meses seguintes à Copa. Depois volta ao normal, segundo a Goldman, e fica 4% abaixo um ano mais tarde.

As eleições, porém, ocorrem exatos três meses depois do Mundial. Se houver realmente uma melhora não apenas na Bolsa, mas também na economia, ainda que momentânea, Dilma pode ser beneficiada. Mesmo sem conhecimento desta pesquisa, isso tem levado alguns brasileiros não satisfeitos com o atual governo a dizerem que torcerão contra a seleção brasileira. Agora, possuem um argumento razoável para defender a torcida por adversários. É um dilema.

