Histórico – Novo presidente do Irã chama Israel de “Israel”, não de “Regime Sionista”

O presidente do Irã, Hassan Rowhani, fez história hoje em Nova York ao chamar Israel de Israel, e não de regime sionista, como fazia seu antecessor, Mahmoud Ahmadinejad. Também mais uma vez insistiu que seu país não possui planos de desenvolver armamentos nucleares.

De acordo com o líder iraniano, o Oriente Médio deveria ser uma região sem armamentos de destruição em massa e, por este motivo, Israel precisa abdicar suas armas atômicas e passar a integrar o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Os israelenses não confirmam e tampouco negam possuir armas nucleares. O argumento para possuir este arsenal seria a ameaça oferecida por nações vizinhas. Mas este argumento sofre três principais críticas – 1) Japão e Coreia do Sul vivem ao lado de uma nação nuclear, a Coreia do Norte, e contam com o apoio dos EUA para se defender. Com Israel, seria igual; 2) Os israelenses possuem capacidade de se defender com armamentos convencionais; 3) O Líbano, por exemplo, também é ameaçado pelos vizinhos e não possui armas atômicas. Por que Israel teria esta vantagem?

O certo, porém, é que o ambiente positivo para uma negociação entre EUA e Irã existe e veremos como será o diálogo. Os iranianos parecem estar dispostos a concessões em troca de redução nas sanções. Vale a pena tentar?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

