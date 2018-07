Human Rights Watch diz ao blog estar decepcionado com posição do Brasil na Síria

O Human Rights Watch está decepcionado com as posições brasileiras em relação a Síria. Peggy Hicks, diretora global da organização defensora dos direitos humanos, afirmou em entrevista para mim que os argumentos do Brasil para se abster de apoiar uma resolução condenando o regime de Bashar al Assad no Conselho Segurança na ONU “não tem fundamento”.

Horas mais tarde, a Anistia Internacional divulgou relatório afirmando que o regime sírio, com a ajuda de médicos, torturou opositores que haviam sido internados em pelo menos quatro hospitais públicos com ferimentos causados pelas forças de segurança de Assad.

É correto dizer que o Human Rights Watch está decepcionado com a posição brasileira em relação à Síria?

Peggy Hicks – Definitivamente estamos decepcionados. Esperávamos que o Brasil levasse em conta o que diz sobre os valores dos direitos humanos ao redor do mundo. Embora afirme estar em busca de uma via diferente, o que o governo brasileiro tem feito até agora é ser reticente na iniciativa de outros países. Nós entendemos que o Brasil não queira adotar as mesmas posições que as potências ocidentais, mas nos perguntamos o que o Brasil recomenda para interromper a violência do regime sírio? Infelizmente, não temos uma resposta para esta pergunta. Até a Turquia, que possuía enormes investimentos na Síria e era aliado do regime, entrou na linha de frente contra Assad. Por que o Brasil não pode?

No Conselho de Segurança, o Brasil argumenta que os EUA e os europeus desrespeitaram a resolução 1.973 sobre a Líbia e o mesmo poderia ocorrer com a Síria.

Hicks – A preocupação do Brasil em relação à questão líbia é compreensível, mas completamente sem fundamento. Não há risco ou possibilidade de ação militar (da OTAN) na Síria. Ao se opor, por causa do precedente da Líbia, a medidas que poderiam ter um efeito positivo, o Brasil acaba tornando o povo sírio refém das ações equivocadas do Conselho de Segurança, na visão do Brasil, em relação aos líbios.

Lembro ainda que o Brasil votou a favor da resolução 1.970 da Líbia, que estabeleceu sanções e pediu que Muamar Kadafi fosse investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Por que na Síria, com muito mais mortes (cerca de 3.000, segundo a ONU), é diferente? O texto proposto sequer falava de sanções. Acho que o Brasil adotou dois pesos e duas medidas.

E ausência de uma menção aos grupos armados da oposição síria no texto da resolução?

Hicks – É certo que existe esta violência de grupos armados, mas a escala é significante menor do que a repressão do governo. E esta violência destes grupos se intensificou com o passar do tempo. Isso deixa claro que o fracasso da comunidade internacional pode ter contribuído para a deterioração da situação. Além disso, é importante dizer que há maneiras de mostrar a violência destas milícias, mas é o regime sírio impede a entrada de grupos observadores independentes. O Conselho de Direitos Humanos criou uma comissão, liderada por um brasileiro (Paulo Sérgio Pinheiro), que ainda não teve acesso ao país.

Qual o papel mais importante do Brasil no momento?

Hicks – O Brasil deveria pressionar para a entrada da comissão de investigadores da ONU. Também pedimos ao Brasil para votar a favor uma de resolução na Assembleia Geral e esta quinta é o último dia para submeter um texto.

O Human Rights Watch publicou um relatório sobre a violação dos direitos humanos em Bahrain. Mas a questão jamais foi levada para o Conselho de Segurança. Não existe dois pesos e duas medidas?

Para o HRW, existe sim dois pesos e duas medidas em relação à forma como a repressão em Bahrain tem sido tratada. Pedimos aos EUA para serem mais duros com eles (os dois países são aliados). Mas existe uma diferença de Bahrain em relação à Síria. Eles criaram uma comissão independente para investigar os acontecimentos.

Os cristãos sírios defendem Assad porque temem ter o mesmo destino dos cristãos iraquianos (a maioria refugiada na Síria) e cristãos egípcios, que tem sido perseguidos e mortos depois da queda dos regimes de Saddam Hussein e Hosni Mubarak. Não existe uma preocupação do HRW em defender esta minoria no mundo árabe?

Hicks – Nós temos um relatório que será publicado em breve sobre a violência no Egito. Nestas transições, minorias enfrentam risco maior. Mas é importante levar em conta se um governo repressor que desrespeita o direito de toda a população seria o mais apropriado para defender algumas minorias?

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios