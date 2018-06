IMPRESSIONANTE – 1 em cada 4 pessoas no Líbano é refugiado

Leia os últimos posts

Podem se preparar para um caos de proporções históricas se a guerra civil da Síria atingir Damasco. Centenas de milhares de pessoas tentarão fugir e cruzar a fronteira para o Líbano, um país de 4 milhões de habitantes onde já vivem 400 mil refugiados palestinos, 500 mil sírios e um número indeterminado de iraquianos.

Isto é, para cada quatro libaneses, há um refugiado. Seria como se vivessem 50 milhões de refugiados no Brasil. O equivalente a quatro cidades de São Paulo.

Para complicar, Damasco, apesar de alguns atentados e ataques isolados, permanece relativamente estável, nas mãos do regime. Cerca de 90% da população continua em suas casas. Caso comece a batalha pela capital síria, outras centenas de milhares devem fugir para o Líbano, que fica a apenas alguns quilômetros de distância.

Como os libaneses conseguirão comportar ainda mais refugiados? Quem os ajudará?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

