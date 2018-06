Irã não foi atacado, o euro não acabou, a China não desacelerou e os EUA não voltaram para a recessão

no twitter @gugachacra

Faz dois anos que aguardamos o ataque de Israel ao Irã, o fim do euro, a desaceleração da China e uma segunda recessão (ou uma retomada do crescimento) nos Estados Unidos. Estes quatro eventos, por enquanto, não aconteceram.

A ação israelense contra as instalações nucleares iranianas ficarão congeladas até a realização das eleições americanas e em Israel. Depois disso, tenham certeza, voltarão a falar sem parar no assunto.

A Grécia pode até pular fora do euro. Os dois partidos tradicionais de Atenas e defensores da moeda comum estão mal das pernas. Mas falavam exatamente a mesma coisa em 2010 e falarão de forma idêntica nos próximos meses.

A economia chinesa também perderia o fôlego, com países como o Brasil sendo afetados. Mas faz tempo que escutamos isso. Será que acontecerá mesmo? Não sou especialista em China e fica difícil avaliar.

Nos Estados Unidos, todos sabem que a economia cresce, mas aquém do que esperava Obama e acima do que desejavam seus adversários republicanos. Tem cara de jogo zero a zero.

Gostem ou não, vamos ver se até o fim do ano teremos novidades nestes quatro assuntos. No meio tempo, pode ser que um Ben Ali seja deposto, um Sarkozy perca a eleição e o Assad se mantenha no poder.

