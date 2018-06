Israel é o Japão do Oriente Médio?

O Japão está para a Ásia assim como Israel para o Oriente Médio

1. Ambos são aliados especiais dos Estados Unidos

2. Ambos são mais avançados do que outros países de suas regiões e estão entre as nações mais desenvolvidas tecnologicamente do mundo

3. Ambos se sentem ameaçados por vizinhos. O Japão, pela China e a Coreia do Norte; Israel, pelo Irã e Hezbollah.

4. Ambos, apesar de manterem histórico de guerra no passado, se aproximam de alguns antigos adversários – Israel de todos os países árabes, menos Síria e Líbano. O Japão, da própria China, sua maior parceira comercial, e da Coreia do Sul.

5. Ambos são acusados por seus vizinhos de crimes de guerra no passado – Israel, em ações contra vilas palestinas na Guerra de 1948 ; o Japão, contra coreanos e chineses na Segunda Guerra

6. Os povos judaico e japonês foram alvo de duas das maiores atrocidades do Século 20 – o Holocausto e as bombas de Hiroshima e Nagazaki.

Mas tem diferenças. Os dois maiores inimigos do Japão possuem bomba atômica. Os japoneses têm apenas a capacidade de produzir. Israel, por sua vez, teria armamentos nucleares, embora não confirme e tampouco negue. Seus inimigos e seus parceiros na região ainda não possuem estes armamentos. O Japão mantém ótimas relações econômicas com seus vizinhos; Israel, não

