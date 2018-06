Jovem e hispânico, Marco Rubio pode ser o candidato republicano?

O senador republicano Marco Rubio, da Florida, anunciou hoje a sua candidatura para as primárias presidenciais do Partido Republicano. Jovem e carismático, ele tem tudo para ser um nome forte na disputa, especialmente se fizer uma boa campanha.

Caso seja o escolhido, Rubio tem potencial para, nas eleições gerais, derrotar Hillary Clinton, favorita absoluta nas primárias democratas. Seu índice de “favorability”, levando em conta tanto o reconhecimento de seu nove como a popularidade, é razoável, não muito diferente do de Barack Obama ou Hillary, superior ao de Jeb Bush, de Ted Cruz, e de Rand Paul e similar ao de Scott Walker, que são seus principais rivais nas primárias.

Este índice tem uma importância maior neste momento do que as pesquisas, nas quais Marco Rubio tem 7,3%. Segundo a média compilada pelo site Real Clear Politics, o ex-governador da Flórida e moderado Jeb Bush lidera com 16,5%, seguido por Walker, conservador e governador de Wisconsin (15,3%), o senador ultra conservador do Texas Ted Cruz (10,5%), o senador libertário de Kentucky Rand Paul (9,8%), o neurocirurgião ultra conservador Ben Carson (9%), o religioso conservador Mike Hukabee (8,5%), pelo moderado governador de Nova Jersey Chris Christie (5,5%).

Cubano-americano e jovem, nascido em 1971, Rubio tem penetração no eleitorado hispânico, assim como Jeb Bush (casado com uma mexicana e fluente em espanhol). A primária na Flórida, Estado de ambos, deve ser decisiva para ver qual dos dois ficará na disputa. Curiosamente, Jeb foi uma espécie de mentor de Rubio e os dois eram grandes amigos.

Rubio também tem relativa experiência em política externa e se envolveu em uma série de questões internacionais no Senado, concorde-se ou não com suas posições. Assim como Jeb Bush, o senador é moderado em relação à imigração em um partido no qual a narrativa mais conservadora e anti-imigrantes, como a de Ted Cruz, tem mais força neste momento.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

