Maduro não era, não é e não será prioridade para Obama

Vou direto ao ponto. Primeiro, os americanos ignoraram as eleições na Venezuela. O governo de Barack Obama possui temas considerados muito mais urgentes neste momento, como a crise na Península Coreana, a Guerra Civil da Síria e o programa nuclear do Irã. Nas TVs, apenas a Univision e a CNN internacional transmitiram o anúncio dos resultados. Fox News, NBC, MSNBC, CNN americana, ABC, CBS e CNBC não exibiram absolutamente nada. O New York Times, por sua vez, deu chamada na capa, enquanto o Wall Street Journal publicou texto interno sem os resultados.

Em segundo lugar, A vitória de ontem não alterará os planos da administração Obama para a Venezuela. Basicamente, deixam os chavistas manterem o discurso anti-EUA à vontade enquanto, nos bastidores, sabem que o presidente Nicolas Maduro busca uma aproximação com Washington.

Terceiro, o governo americano não é ingênuo e sabe bem que a vitória de ontem foi apertadíssima, com enormes suspeitas de fraude. O chavismo está enfraquecido e perdeu centenas de milhares de votos em relação à eleição no ano passado. Já Henrique Capriles viu sua popularidade subir. É muito difícil que nas próximas eleições, com a atual taxa de inflação e índice de violência, Maduro consiga se sustentar no poder.

Por último, os o governo dos EUA deve ficar atento para as disputas internas dentro do chavismo. A insatisfação com Maduro tende a crescer e o presidente nunca terá o poder de Hugo Chávez. Os americanos não querem instabilidade ou tentativas de golpe neste momento.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires