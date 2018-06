Maior inimigo da Al Qaeda? Assad. Maior inimigo dos aiatolás? Ahmadinejad

Veja meu comentário sobre Síria e Afeganistão no Jornal das Dez da Globo News

O maior inimigo da Al Qaeda hoje é o regime de Bashar al Assad. E o maior inimigo dos aiatolás do Irã é o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ironicamente, duas das figuras mais odiadas no Ocidente são os principais adversários dos símbolos do que seria anti-Ocidente.

Hoje, pelo segundo dia seguido, um atentado atingiu Damasco. Desta vez, matou 13 pessoas. Estes ataques terroristas já se tornaram comuns na capital síria. Por trás, provavelmente está a Frente Nusrah, mais poderosa organização armada da oposição síria, assumidamente ligada à Al Qaeda e considerada terrorista pelos EUA.

Em Teerã, Ahmadinejad é atacado diariamente pelos jornais ligados ao regime e por clérigos. O presidente, segundo alguns analistas, corre enorme risco até de vir a ser preso quando terminar o seu mandato. Chega a ser bizarro quando o chamam de ditador no Ocidente, visto que ele não manda nem em seu escritório. Se o Irã tem um ditador, este se chama aiatolá Khamanei.

