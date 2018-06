Membros do esquadrão SEAL que matou Bin Laden não gostavam de Obama

O livro “No Easy Day”, escrito por um dos SEALs envolvidos na operação para matar Osama bin Laden, pode ter um efeito negativo para o presidente Barack Obama na atual campanha eleitoral, dando munição para os seus adversários republicanos o criticarem.

Primeiro, porque Matt Bissonnette, como foi identificado o autor que adotou um pseudônimo na obra publicada pela editora Penguin Books, uma das maiores dos EUA, contradiz a versão oficial sobre como teria sido o momento dos disparos contra o terrorista saudita. Segundo ele, Bin Laden foi morto com um tiro na cabeça assim que saiu do quarto, sem esboçar reação. A Casa Branca diz que o saudita teria tentado reagir.

Em segundo lugar, e este ponto seria ainda mais grave para o atual presidente, a maior parte dos SEAL envolvidos na operação antipatizavam com Obama, de acordo com o autor. Eles teriam ficado ainda mais irritados com uso político da arriscada ação levada adiante no ano passado na Paquistão.

Evitando atrito, a administração de Obama preferiu não responder diretamente, optando mais uma vez por elogiar a “a coragem e o patriotismo” dos SEAL, como é chamado o grupo de operações especiais da Marinha.

