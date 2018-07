Mesmo com vitória dos islâmicos, Tunísia não terá nada a ver com Arábia Saudita ou Irã

A separação Igreja-Estado existe no Ocidente há décadas, ainda que não de forma perfeita. Nos EUA, o juramento da bandeira fala em Deus. Alguns pré-candidatos republicanos citam Jesus em seus argumentos durante debates. O partido no poder na Alemanha é o democrata-cristão. Judeus ortodoxos integram a coalizão de governo em Israel. Porém, mesmo nestes países, são raros os casos de imposição de questões religiosas.

Por este motivo, observo com ceticismo a existência de partidos islâmicos, mesmo moderados, na Tunísia e no Egito. Sei que estas nações não se tornarão o Irã ou a Arábia Saudita. São contextos diferentes. Um regime xiita no Cairo ou em Tunis é impossível. Afinal, não existem xiitas nestes países. Tampouco pode-se imaginar um regime como o saudita. Questões tribais ligadas ao wahabismo, mais a família Saud, inexistem nestes Estados árabes do Norte da África.

No entanto, mesmo descartando a possibilidade de a Tunísia e o Egito adotarem como modelos dois dos regimes mais deprimentes do mundo (saudita e iraniano), precisamos tomar cuidado com o que está por vir. As eleições egípcias estão marcadas para o próximo mês. Mas os tunisianos já deram a pluralidade dos votos para o Partido Ennahda.

A consultoria de risco político Eurasia afirma que “os líderes do partido estão comprometidos com a formação de uma coalizão com agremiações laicas em busca de reduzir os temores da adoção de uma agenda mais conservadora”. Porém, alertam os analistas, “uma vez no poder, o partido terá a difícil tarefa de administrar as expectativas de seus simpatizantes. Se quiser manter a promessa de moderação em política doméstica e relações internacionais, dependerá ainda mais de seus aliados seculares”.

A especialista em Oriente Médio do Financial Times, Roula Khalaf, em análise publicada hoje, diz que o Ennahda “pode mostrar que os islamitas não precisam ser temidos”.

A Tunísia tende a ter uma democracia próxima do que hoje é a Turquia, com sua classe média mais liberal e interesses econômicos acima de questões religiosas. Qualquer ação para removê-los do poder, como a Argélia fez com a Frente Islâmica de Salvação (infinitamente mais radical) nos anos 1990, seria uma imbecilidade.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios