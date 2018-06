Meus sentimentos para as vítimas da Mogi-Bertioga

Nasci em São Paulo, mas cresci passando quase todos os fins de semana e férias na praia de Juquehy, no Litoral Norte paulista, onde vivia meu avô Mario Cerello. Sempre conheci os habitantes desta antiga vila de pescadores que com os anos se transformou em destino de veraneio para paulistanos e santistas.

Muitos amigos meus que viviam na praia subiam e desciam todos os dias para estudar em Mogi das Cruzes. Eles buscavam uma educação melhor para o futuro deles, seja ali mesmo no litoral ou em São Paulo. Trabalhavam de dia, pegavam o ônibus à tarde, estudavam à noite e pegavam o ônibus para descer a Mogi-Bertioga já de madrugada.

Ontem, porém, 18 destes estudantes, a maioria deles residente em Juquehy e na vizinha praia da Barra do Una, morreram em acidente de ônibus quando voltavam para a casa na serra da Mogi-Bertioga. Este texto hoje fica em homenagem às famílias das vítimas e à toda população do litoral norte. Muito triste por todos eles.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires