Michel Gherman explica as “duas” Israel – Tel Aviv x Jerusalém

Fiz uma entrevista com o Michel Gherman sobre Israel. É, sem dúvida, um dos acadêmicos que mais bem conhece a nação judaica tanto em Israel como no Brasil. Mais do que isso, o Michel escreve de forma simples e didática. E, nesta entrevista, há duas perguntas que são interligadas. Na primeira, basicamente, o Michel conta a história de Israel com foco nos kibutzim (fazendas coletivas) e nos Yeshivot (academias de estudo religioso). Na segunda, o Michel se aprofunda na Israel “Tel Aviv”, que é cosmopolita e liberal, e a Israel “Jerusalém”, mais religiosa e conservadora. Vale muito a pena ler. Em tempo, o Michel é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e coordenador do Centro de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, obviamente, críticas, com respeito e educadas, são bem vindas

1) No passado, muitos judeus do mundo partiam para Israel para viver em um kibutz e a nação era associada à esquerda. Hoje, muitos jovens vão para Yeshivas e o país está associado à direita. Por que ocorreu este processo em Israel?

Bom, essa pergunta nos faz retornar a um debate importante e pouco conhecido, a história do movimento sionista. Politicamente o sionismo nasce em fins do século XIX e dentre outras questões, ele traduz elementos religiosos e tradicionalistas em conceitos politicos e ideológicos. Um de seus elementos mais importantes, tal qual ocorria em outros movimentos nacionalistas do período, é a valorização extrema da terra e dos elementos da “cultura nacional”. No caso do sionismo, principalmente nos grupos ligados ao sionismo de esquerda (provenientes em sua grande maioria da Europa do leste), isso dignificava a negação da diáspora judaica.

Mas o que significava a negação da diáspora para o judeu de inícios do século XX? Nesse contexto, negar a diáspora era, basicamente, negar toda a cultura judaica de comunidades que estavam fora da Palestina (posteriormente Israel). Assim, a Imigração para Israel (Aliá) deveria ser acompanhada por rupturas. Os judeus sionistas deveriam romper com a cultura religiosa judaica (religião era coisa da diáspora), com os idiomas falados na diáspora (por exemplo o idishe) e deveriam romper com as ocupações profissionais tipicas da diáspora (comércio, por exemplo), adotando gradativamente (era esta a utopia sionista) , profissões ligadas ao trabalho na terra.

Neste contexto, o kibutz (agrícola, igualitário e coletivista) era (ou deveria ser) o destino do verdadeiro sionista. As Yeshivot (academias de estudo religioso), em contrapartida, eram a antítese da utopia. Os estudos religiosos e o afastamento do trabalho no campo eram o contrários do que propunha o sionismo. Assim, para o movimento sionista, o ideal seria a reprodução de kibutzim (fazendas coletivas) e a gradual extinção das yeshivot.

Assim, não havia sentido algum que algum jovem judeu sionista fosse viver em Israel e estudar em Yeshivot. Ele deveria ir para kibutzim plantar e trabalhar da terra. Por paradoxo que isso possa parecer, os religiosos judeus ortodoxos não são sionistas, são geralmente não sionistas e em alguns casos anti-sionistas.

A situação começa a mudar a partir de 1967 e principalmente a partir de 1967 e, principalmente a partir de 1977. Após a Guerra dos Seis Dias (que completa 50 anos em junho deste ano), há o fortalecimento de um pequeno grupo do sionismo, os nacionalistas religiosos. Este grupo, conhecido também como ortodoxos modernos, acreditava que o sionismo era, de fato, um atalho para a redenção messiânica. Eles serviam o exército, tinham seus próprios kibutzim e mantinham um estilo vida moderna.

Com a invasão dos territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza e a posterior ocupação de territórios que eram jordanianos e egipcios, mas que contavam com população palestina, esses grupos começam a dar sentido religioso e politico a construção de colônias nessas

terras. Segundo sua leitura política, ocupar e expandir as colônias, era acelerar o processo de redenção religiosa.

A situação somente se radicaliza quando em 1977 a direita sionista chega ao poder. Aliado dos religiosos nacionalistas, o governo de Menachem Beguin apoia a expansão de colonias e o aumento da ocupação. Gradativamente, a agenda sionista passa a estar baseada em ser a favor ou contra da colonização dos “territórios”, ser a favor ou contra acordos de paz com os árabes.

Esta direita religiosa e sionista cresce justamente com o aumento da colonização e com o acirramento da tensão com os palestinos. A partir dos anos 1970 abrem-se batalhões religiosos no exército, yeshivot vinculadas e esse grupos surgem e há um forte trabalho dos sionistas modernos em comunidades da diáspora.

Hoje Israel é um país profundamente dividido, onde grupos tradicionalistas e de direita lutam por manter (ou criar) um estilo de vida judaico em um Estado que deveria (segundo eles) ser mais judaico que democrático, enquanto que , de outro lado, há grupos mais seculares e universalistas, que lutam para diminuir a influência da Religião em Israel, lutando por construir um Estado com referencias mais democráticas do que judaicas.

Pode-se dizer que os grupos mais conservadores e religiosos estão ganhando esta “guerra cultural” tanto em Israel (vide as atitudes do atual ministro da Educação), quanto na diáspora. Na comunidades judaicas, eles que assumem a defesa de Israel e de um pretenso “sionismo verdadeiro” (notem que ele nada tem a ver com o antigo sionismo trabalhista), levando cada vez mais jovens para yeshivot e menos para kibutzim.