Morsi, novo presidente do Egito, não é um Mandela

Mohamed Morsi, eleito presidente do Egito, não é um líder histórico de combate ao regime anterior. Trata-se de uma figura menor do que a Irmandade Muçulmana, seu partido, e não maior, como Nelson Mandela em relação ao Congresso Nacional Africano e Lech Walesa ao ser comparado ao seu Solidariedade.

Tampouco Morsi desfrutará de poderes para transformar o Egito da forma como ele pretende. De um lado, precisará seguir as orientações da organização islâmica. De outro, as Forças Armadas manterão pode de veto em questões de política externa e defesa. Além disso, com a dissolução do Parlamento, os militares possuem o controle legislativo no Cairo.

Para completar, não se sabe por quanto tempo Morsi permanecerá no poder. Depois de a Constituição ser aprovada, com a mão dos militares, um novo Parlamento e possivelmente um novo presidente serão eleitos.

Ainda assim, Morsi, um desconhecido PhD pela Universidade do Sul da Califórnia até meses atrás, será uma das figuras mais acompanhadas do mundo árabe nos próximos meses. Suas ações e declarações repercutirão de Rabat a Sanaa. Todos gostaremos de saber qual a sua visão sobre os direitos das mulheres e das minorias religiosas, como os coptas. Como será o seu discurso em relação a Israel, com quem Egito assinou um acordo de paz há mais de três décadas? Como ficam as relações com os EUA, que fornecem às Forças Armadas egípcias US$ 1,3 bilhão por ano? Como seu desempenho afetará os destinos do islã político na Síria, Tunísia, Iêmen, Líbia e mesmo a Argélia?

