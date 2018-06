Na Globo News, tudo o que você queria saber sobre o ISIS e tinha medo de perguntar

Na Globo News Em Pauta de ontem, tentei responder a uma série de perguntas sobre o grupo Estado Islâmico (ISIS). Expliquei, por exemplo, que os maiores inimigos do grupo ainda são o regime de Assad na Síria e o governo de Bagdá. Mas Israel, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita podem ser alvos. Falo também do risco de terrorismo do ISIS no Ocidente. Comento sobre as estratégias do grupo, que é uma espécie de mistura de Taleban, Al Qaeda e Zetas (grupo traficante no México). Lembro ainda que todas as principais organizações islâmicas do mundo e todos países de maioria muçulmana condenam o ISIS. Aliás, os muçulmanos são as maiores vítimas do ISIS até agora, embora o grupo também massacre minorias cristãs e yazidis. O vídeo segue abaixo. Se tiverem perguntas, por favor me escrevam nos comentários (no Facebook e no Twitter, não aqui), que tentarei responder na Globo News ou aqui no blog

